Hund fuhr als blinder Passagier durch halb Australien

Als blinder Passagier ist ein Terrier in einem Lkw mehr als 1.500 Kilometer quer durch Australien gereist. Der drei Jahre alte Hund namens Rusty hatte sich in der ostaustralischen Gemeinde Goondiwindi im Hinterland von Brisbane unbemerkt in den Lkw geschmuggelt, wie der Fernsehsender ABC heute berichtete. Er fuhr schließlich über den halben Kontinent bis nach Snowtown im Süden Australiens mit.

Mit Hilfe einer Telefonnummer, die der Hund am Halsband trug, konnte seine Besitzerin ausfindig gemacht werden. Vor eineinhalb Jahren war der Hund auf ähnliche Art und Weise schon einmal 230 Kilometer gereist.