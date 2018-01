„Teil des Regierungsabkommens“

FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl bleibt dabei: Die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler soll kommen. „Das ist Teil des Regierungsabkommens“, so Kneissl im Zuge ihres Treffens mit ihrem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano in Rom. Dazu habe es vonseiten Italiens aktuell wenig Kritik gegeben, Alfano äußerte sich zurückhaltend. Expertenmeinungen zufolge würden viele Südtiroler aber gar nicht daran denken, das Doppelpassangebot überhaupt anzunehmen - was für Österreich ein Eigentor bedeuten könnte.

