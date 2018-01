Umfassende Strategie präsentiert

Bessere Kunststoffe, mehr Recycling, weniger Abfall: Mit einer umfassenden Strategie gegen Plastikmüll will die EU-Kommission Menschen und Umwelt besser schützen und gleichzeitig der Verwerterbranche in Europa zum Aufschwung verhelfen. Bis ins Jahr 2030 sollen Plastikverpackungen generell wiederverwertbar werden. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, will man die Gesetzgebung „auf den Kopf stellen“.

