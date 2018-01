ÖVP-Bundesmandate sollen nach Tirol und Wien gehen

Die Verteilung der vier durch die Bildung der Regierung frei gewordenen Nationalratsmandate der ÖVP dürfte nach langem Hin und Her nun fix sein. Wie Parteichef Kanzler Sebastian Kurz am Rande des Ministerrats heute bestätigte, gehen die zwei Bundesmandate, über die zuletzt noch Unklarheit herrschte, an Wien und Tirol.

Damit zieht neben dem Tiroler Wirtschaftsbund-Chef Franz Hörl auch eine Wienerin in den Nationalrat ein. Kommt es zu keinem Verzicht oder einer Umreihung, wäre das die Schneiderin Maria Smodics-Neumann.

Verzicht und Nachrückung

Um diese Nachrückungen möglich zu machen, müssen Kira Grünberg und Karl Mahrer auf ihre Landesmandate in Tirol bzw. Wien verzichten und stattdessen ein Bundesmandat annehmen. Das führt wiederum dazu, dass die Vorarlbergerin Martina Ess und der oberösterreichische Arzt Werner Saxinger, die auf der Bundesliste die Nächstgereihten wären, leer ausgehen.

Sie wären eigentlich die logischen Nachrücker für Kanzler Kurz und Justizminister Josef Moser gewesen, die auf der Bundesliste Mandate geholt hatten.

Im Zuge der Regierungsbildung waren bei der ÖVP insgesamt vier Mandate frei geworden, zusätzlich noch jene von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß aus der Steiermark sowie von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger aus Kärnten. Für sie werden Kandidaten aus dem jeweiligen Bundesland nachrücken.