Acht Parlamentarier in Haft oder im Exil

Einen Monat nach der Wahl in Katalonien konstituiert sich am Mittwoch in Barcelona das Regionalparlament. Bis Ende Jänner muss eine neue Regierung gewählt werden. Wenn es nach den katalanischen Separatisten geht, soll der ins Exil geflohene Carles Puigdemont die autonome spanische Region regieren. Ob er überhaupt gewählt werden kann, ist fraglich. Nicht nur, dass er sich in Brüssel befindet. Acht Parlamentarier, auf die Puigdemont für die Wahl angewiesen ist, sitzen in Haft oder sind im Exil.

