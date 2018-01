Tennis: Thiem nimmt in Melbourne Auftakthürde

Souverän und ohne an seine Grenzen gehen zu müssen hat ÖTV-Star Dominic Thiem heute die Auftakthürde bei den Australian Open gemeistert. Der als Nummer fünf gesetzte Niederösterreicher setzte sich gegen den Argentinier Guido Pella glatt in drei Sätzen durch und hat damit den ersten Schritt Richtung achtes Grand-Slam-Achtelfinale in Serie gemacht. Gegen Pella musste Thiem zwar nicht in die Trickkiste greifen, begeisterte die Fans aber dennoch.

