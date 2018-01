Iran ebenfalls gegen US-Truppe in Syrien

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat die von den USA geplante Aufstellung einer 30.000 Mann starken Rebellentruppe in Syrien entlang der Grenze zur Türkei und zum Irak als Bruch des Völkerrechts kritisiert.

Wie zuvor schon Russland und die Türkei lehnt auch der Iran die Grenztruppe vehement ab, die nach dem Willen einer von den USA geführten Koalition unter der Führung der syrischen Kurdenmiliz YPG stehen soll.

Rouhani: „Verletzt syrische Souveränität“

Ihre Aufstellung verletze die syrische Souveränität, sagte Rouhani laut Berichten der Staatsmedien. Das Außenministerium in Teheran hatte zuvor gewarnt, die Truppe würde „die Flammen des Krieges anfachen“.

Die syrische Regierung hat die US-Pläne als „schamlose Verletzung der territorialen Integrität“ Syriens bezeichnet. Die türkische Regierung, die sich vor allem daran stört, dass die Grenztruppe von einer kurdischen Miliz dominiert wird, sprach von einer „Terrorarmee“. Die Türkei werde sie zerschlagen, bevor sie überhaupt richtig entstanden sei.

Die USA haben eine internationale Koalition angeführt, die mit Luftangriffen und Spezialtruppen jene Milizen unterstützte, die gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) kämpften, aber auch gegen die syrische Regierung. Der IS ist inzwischen weitgehend geschlagen, und die syrische Armee hat mit Unterstützung Russlands und des Iran in den vergangenen zwei Jahren Extremisten und Rebellen zurückgedrängt.