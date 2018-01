Serbien wertet Schüsse als „Terrorakt“

Ein Mordanschlag in der geteilten nordkosovarischen Stadt Mitrovica schürt Ängste vor neuen Gewaltausbrüchen im Kosovo. Oliver Ivanovic, einer der wichtigsten serbischen Politiker in der Region, wurde am Dienstag von Unbekannten erschossen - für den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic ein „Terrorakt“. Der Mord passierte just an dem Tag, an dem Belgrad und Pristina wieder Gespräche über die Normalisierung ihrer Beziehungen aufnehmen sollten. USA und EU forderten nun alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

