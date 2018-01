Kapstadt könnte Wasser im April ausgehen

Wegen einer schweren Dürreperiode könnte den Bewohnern der südafrikanischen Millionenstadt Kapstadt im April das Wasser abgedreht werden. Ohne Regen oder drastische Einsparungen beim Wasserverbrauch würden die Wasserleitungen ab dem 21. April trocken bleiben, sagte Bürgermeisterin Patricia de Lille heute. Dann müssten die Menschen für 25-Liter-Wasserrationen anstehen.

Der Wasserverbrauch in der Touristenmetropole sei nach wie vor zu hoch und wachse sogar an, klagte die Bürgermeisterin. „Er ist von 578 Millionen Liter auf 618 Millionen Liter pro Tag angestiegen.“ Mit jedem Tag, an dem in Kapstadt mehr als 500 Millionen Liter Wasser verbraucht werden, rückt der „Day Zero“ näher, an dem die Wasserversorgung der Haushalte eingestellt werden muss.

Kritik an Stadtverwaltung

Kapstadt leidet seit Monaten unter großer Trockenheit, es ist die schwerste Dürreperiode seit rund einem Jahrhundert. Der Wasserstand in den Stauseen ist auf knapp 29 Prozent des Normalwerts gesunken.

Die Stadtverwaltung versucht mit einer Reihe von Maßnahmen den Wasserverbrauch zu senken. So wird Bewohnern, die pro Tag mehr als 87 Liter Wasser verbrauchen, mit Gerichtsverfahren gedroht. Allerdings hielten sich vergangene Woche den Behörden zufolge nur 39 Prozent der Bewohner an diese Vorgabe. Kritiker werfen der Stadtverwaltung vor, zu spät auf die große Trockenheit reagiert und frühere Warnungen von Experten in den Wind geschlagen zu haben.