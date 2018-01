Lega Nord will in Italien Bordelle wieder einführen

Italiens ausländerfeindliche Rechtspartei Lega Nord wirbt im Wahlkampf für die Parlamentswahl am 4. März für die Abschaffung des Verbots von Bordellen in Italien. Freudenhäuser, die seit den 1950er Jahren verboten sind, sollten wieder geöffnet werden, forderte Lega-Nord-Chef Matteo Salvini heute in einem Radiointerview. Italien solle sich an Österreich ein Beispiel nehmen.

„Die Prostitution ist eine Wahl. Es gibt Leute, die beschließen, Lehrer oder Polizisten zu werden. Andere werden Prostituierte für Geld. In Italien wird der Prostitutionsmarkt von der Kriminalität kontrolliert und betrifft 80.000 Personen. In Österreich, in der Schweiz und in Deutschland setzt man Regeln. Prostitution ist eine Arbeit wie jede andere, die man aus freier Wahl macht, die medizinisch kontrolliert und besteuert wird. Ich will ein Land mit Regeln“, so Salvini.

Thema seit Jahren heftig umstritten

Das Thema der Legalisierung der Prostitution ist in Italien seit Jahren heftig umstritten. Wegen des florierenden Straßenstrichs diskutiert man seit einigen Jahren über die Möglichkeit, Bordelle wieder zu eröffnen und sie genau zu kontrollieren. Schätzungen zufolge gibt es in Italien bis zu 100.000 Prostituierte, ein Drittel davon aus dem Ausland. Mehr als die Hälfte davon arbeitet auf der Straße.