Trump will Einwanderer „von überall her“

US-Präsident Donald Trump will Einwanderer in die USA von überall her haben. Trump wurde heute im Weißen Haus bei einem Treffen mit dem kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew gefragt, ob er mehr Einwanderer aus Norwegen haben will. „Ich möchte, dass sie von überall her kommen, von überall her“, antwortete er.

Der US-Präsident hatte Berichten zufolge vor einigen Tagen gesagt, dass er Einwanderer aus Norwegen bevorzuge. In diesem Zusammenhang soll Trump auch gefragt haben, warum so viele Menschen aus „Drecksloch“-Staaten in die USA kämen. Dafür wird der US-Präsident auch international anhaltend scharf kritisiert.

Trump hatte sich gegen Rassismusvorwürfe umgehend zur Wehr gesetzt. „Ich bin kein Rassist. Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die Sie je interviewt haben, das kann ich Ihnen sagen“, sagte Trump.