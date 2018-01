Venezuela: Meistgesuchter Mann des Landes getötet

Der aufständische venezolanische Hubschrauberpilot Oscar Perez, der im Juni mehrere offizielle Gebäude aus der Luft angegriffen hatte, ist tot. Der Ex-Polizist sei einer von sieben „Terroristen“, die bei einem Polizeieinsatz gestern getötet worden seien, teilte Innenminister Nestor Reverol heute mit. Vier männliche und zwei weibliche Verdächtige seien festgenommen worden.

Bei dem Einsatz am Rande der Hauptstadt Caracas wurden nach Regierungsabgaben auch zwei Polizisten getötet. Perez war der meistgesuchte Mann Venezuelas, seitdem er am 27. Juni mit mehreren Unbekannten vier Granaten auf das oberste Gericht in Caracas abgeworfen und Schüsse auf das Innenministerium abgegeben hatte.

Der Angriff verschärfte die schwere politische Krise in dem südamerikanischen Land. Staatschef Nicolas Maduro sprach von einem „terroristischen Angriff“ und einem Putschversuch und versetzte die Armee in Alarmbereitschaft. Gegen Perez, der danach untertauchte, wurde Haftbefehl wegen eines „terroristischen Angriffs“ erlassen.