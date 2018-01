Bis 2025: Norwegen schließt alle Pelzfarmen

Rund 340 Pelzfarmen gibt es in Norwegen, jedes Jahr werden dort mehr als 800.000 Tiere getötet. Die neue norwegische Minderheitsregierung schiebt dem lukrativen Pelzgeschäft nun einen Riegel vor und will die Tierfarmen schließen lassen - allerdings nicht sofort, sondern bis 2025. Vor allem Füchse und Nerze werden in den Pelzfarmen gezüchtet. Tierschützer schlagen wegen der dort herrschenden Bedingungen schon seit Jahren Alarm.

Mehr dazu in Erfolg für Tierschützer