Mindestens sieben Tote bei Ausschreitungen in Myanmar

Bei schweren Krawallen in Myanmar sind nach offiziellen Angaben gestern Abend mindestens sieben Menschen von der Polizei getötet worden. Nach Angaben der Regierung des westlichen Bundesstaates Rakhine kam es zu den Auseinandersetzungen infolge einer Demonstration, mit der in der früheren Provinzhauptstadt Mrauk U an das Ende der dortigen Arakan-Dynastie 1784 erinnert werden sollte.

Aus einer Gruppe von etwa 4.000 Demonstranten seien Steine auf Verwaltungsgebäude geworfen und auch Polizeiautos angegriffen worden, sagte ein Regierungssprecher. Daraufhin habe die Polizei zunächst Gummigeschoße abgefeuert, dann aber auch mit scharfer Munition geschossen. Zudem seien zwölf Menschen verletzt worden. Das Nachrichtenportal The Irrawaddy berichtete, dass auch die Armee im Einsatz gewesen sei.

Rückführungsabkommen für Rohingya-Flüchtlinge

Am selben Tag hatten Myanmar und Bangladesch ein Rückführungsabkommen für Flüchtlinge der muslimischen Minderheit der Rohingya unterzeichnet. Die Rohingya werden im mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt.

Ende August eskalierte der Konflikt, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und Dutzende Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit brutaler Gegengewalt.

Seither tötete das Militär Hunderte Rohingya, rund 655.000 Rohingya flüchteten ins verarmte Nachbarland Bangladesch. Die UNO, die USA und Menschenrechtsorganisationen sprechen von „ethnischen Säuberungen“.

Guterres besorgt über Rückkehrpläne

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich indes besorgt über Pläne für die Rückkehr der Rohingya-Flüchtlinge aus Bangladesch. „Das Schlimmste wäre, die Menschen von Lagern in Bangladesch in Lager in Myanmar zu bringen“, sagte Guterres in New York.

Er fügte hinzu, die Rückkehr müsse auf freiwilliger Basis erfolgen. Die Rohingya müssten zudem in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Guterres verlangte auch eine Beteiligung des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), um bei der Rückkehr der Rohingya in den Teilstaat Rakhine internationale Standards zu garantieren.