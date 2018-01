Niederösterreich Spitzenreiter bei Windkraft

Zwei Drittel der Windräder, die im vergangenen Jahr in Österreich errichtet worden sind, stehen in Niederösterreich. Auch heuer sind bundesweit 68 neue Windräder geplant, wovon 44 in Niederösterreich errichtet werden sollen.

