Kinderarztpraxen in Steiermark monatelang unbesetzt

In der Steiermark fehlen nicht nur praktische Ärzte - auch an Kinderärzten mangelt es. In mehreren Regionen werden Kinderärzte gesucht, seit Monaten sind Ordinationen unbesetzt. Die Ärztekammer fordert Verbesserungen.

