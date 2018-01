Robert Pattinson in Comedy-Western

Der britische „Twilight“-Star Robert Pattinson meldet sich in einer Western-Rolle zurück. Der „Hollywood Reporter“ veröffentlichte erste Fotos von dem Comedy-Western „Damsel“, in dem Pattinson als Wildwest-Pionier mit einem Miniaturpferd namens Butterscotch durch die Wildnis zieht, um seine Verlobte (Mia Wasikowska) zu heiraten.

Der Film der amerikanischen Regiebrüder und Autoren David und Nathan Zellner („Kumiko, the Treasure Hunter“) soll in den kommenden Wochen beim Sundance Festival im US-Staat Utah und bei der Berlinale gezeigt werden. Pattinson und seine australische Kollegin Wasikowska (28) drehten 2014 zusammen bereits den Film „Maps to the Stars“.