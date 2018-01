Palästinenserhilfswerk ruft nach US-Stopp zu Spenden auf

Nach der Entscheidung der US-Regierung, Millionenspenden einzufrieren, hat das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) zu Solidarität mit den Flüchtlingen aufgerufen. „Ich werde in den kommenden Tagen eine weltweite Spendenaktion starten“, sagte UNRWA-Generalkommissar Pierre Krähenbühl nach einer Mitteilung in der Nacht auf heute.

Damit solle „die Offenhaltung unserer Schulen und Krankenhäuser für 2018 und darüber hinaus“ gesichert werden. Krähenbühl forderte die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen sowie andere Spender zur Mithilfe auf.

USA wollen Einsatz von Geldern überprüfen

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat 65 Millionen Dollar (rund 53,2 Mio. Euro) für das UNRWA eingefroren. Die Mittel sollten nicht dauerhaft gestrichen werden, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, gestern in Washington. Der Einsatz der Mittel müsse aber überprüft werden.

Das Außenministerium informierte das Hilfswerk in einem Brief über die Entscheidung. Die 65 Millionen Dollar sind Teil der ersten Tranche der US-amerikanischen Zahlungen in diesem Jahr von insgesamt 125 Millionen Dollar. Die übrigen 60 Millionen sollen nach Angaben des Außenministeriums ausgezahlt werden.

Über 365 Millionen Dollar aus USA

Krähenbühl sprach von der „dramatischsten finanziellen Krise in der Geschichte der UNRWA“. Die USA sind der größte Geldgeber der Organisation. Nach Angaben Krähenbühls hatten die USA im vergangenen Jahr mehr als 350 Millionen Dollar gezahlt.

Das UNRWA unterstützt nach eigenen Angaben rund fünf Millionen palästinensische Flüchtlinge unter anderem in Jordanien, im Libanon und in den Palästinensergebieten.