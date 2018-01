Handball: Selbstkritik und Frust nach EM-Aus

Die Qualifikation für die Handball-EM 2018 in Kroatien ist für Österreichs Männer-Team ein nicht unbedingt zu erwartender Erfolg gewesen. Für das Weiterkommen im Konzert der Großen fehlte diesmal einiges. Einer knappen Niederlage im Schlüsselspiel gegen Weißrussland folgten klare „Packungen“ gegen Frankreich und Norwegen. Gänzlich unerwartet kam das natürlich nicht. Enttäuschung und Frust waren nach dem punktelosen Aus in der Gruppenphase dennoch groß. „Es hat nicht gereicht“, sagte Topwerfer Nikola Bylik treffend. Und Teamchef Patrekur Johannesson fand in seiner ersten EM-Bilanz auch deutliche Worte.

