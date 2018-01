Mordkomplott in Jugendwohnheim in NÖ vereitelt

In einem Heim der Therapeutischen Gemeinschaften (TG) in Wiener Neustadt ist ein Mordkomplott vereitelt worden. Ein ehemaliger Heimbewohner, der Anfang Dezember über angebliche Missstände berichtet hatte, soll in der Nacht auf heute versucht haben, den Geschäftsführer zu überfallen. Der Verdächtige soll mit einem Messer bewaffnet um das Haus geschlichen sein.

