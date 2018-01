KLM streicht 220 Flüge wegen Sturmwarnung

Im Zusammenhang mit dem erwarteten heftigen Sturm hat die niederländische Fluggesellschaft KLM 220 Flüge für morgen gestrichen. Passagiere müssten mit weiteren Annullierungen und Verspätungen rechnen, teilte der Amsterdamer Flughafen Schiphol heute mit. Der niederländische Wetterdienst KNMI sagte für Donnerstag einen Sturm mit Windstärken von bis zu 130 km/h voraus.

Der KNMI verhängte für große Teile des Landes für Donnerstag den Wetteralarm „Orange“. Die niederländische Eisenbahn kündigte an, dass vorsorglich weniger Züge eingesetzt würden. Die Bahn warnte auch vor Verspätungen.

Zuletzt waren die Niederlande am 3. Jänner von einem starken Sturm getroffen worden. Vorsorglich waren an dem Tag erstmals die fünf wichtigsten Sturmflutwehre geschlossen worden. Die Wasserschutzbehörden rechnen nun aber nicht mit extremem Hochwasser an der Nordsee.