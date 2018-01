Mutter war „verdutzt“

Nach der Befreiung der 13 leiblichen Kinder eines Ehepaares in Kalifornien werden immer mehr Details bekannt. Die Mutter war von dem Eintreffen der Polizei in ihrem Haus vollkommen überrascht. Sie sei verdutzt gewesen und habe nicht verstanden, warum die Polizei gekommen sei, so ein Behördenvertreter laut „Time“. Die 13 jungen Menschen waren mit Ketten und Vorhängeschlössern an ihre Betten gefesselt gewesen. Die Geschwister im Alter zwischen zwei und 29 Jahren sind nun laut US-Medien in einer „sicheren und geschützten Umgebung“ untergebracht. Ihr Zustand sei „stabil“.

Lesen Sie mehr …