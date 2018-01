Niki: Lauda verspricht Job für alle Mitarbeiter

Niki Lauda wendet sich heute in einem offenen Brief an das Personal der insolventen Fluglinie Niki. Darin verspricht er ein „Jobangebot“ für alle. Er wolle nicht nur den Flugbetrieb, sondern auch Verwaltung und Technik übernehmen.

