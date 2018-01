Kärntner GKK plant Bonus für Landärzte

Auf Antrag der ÖVP verhandelt die Kärntner Gebietskrankenkasse (GKK) heute über den drohenden Mangel an Landärzten. Die GKK kündigte an, Landärzte künftig besser zu bezahlen. Ein „Landarztbonus“ sei in Ausarbeitung.

