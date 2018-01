Tennis: Außenseiter soll Thiem nicht bremsen

Dominic Thiem geht nach seinem souveränen Auftakt bei den Australian Open als klarer Favorit in sein Zweitrundenmatch gegen den Amerikaner Denis Kudla. Die Nummer 190 der Welt soll den Lauf des Niederösterreichers in der Nacht auf morgen nicht bremsen. Denn Thiem hat in Melbourne heuer mehr vor, als nur wie im Vorjahr das Achtelfinale zu erreichen: „Ich bin mit einer vierten Runde nicht mehr zufrieden.“

