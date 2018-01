Ski alpin: „Traktor“ Reichelt kommt in Fahrt

Der Sieg von Hannes Reichelt 2014 war der bisher letzte österreichische Erfolg auf der Streif. Bei der diesjährigen Ausgabe des Klassikers in Kitzbühel am Samstag (11.25 Uhr, live in ORF eins) gehört der 37-Jährige erneut zum erweiterten Favoritenkreis.

Zuletzt kam Reichelt immer besser in Fahrt. Das dichte Programm an Klassikern ist dem Routinier dabei nur recht: „Einen alten Traktor stellst du auch nicht mehr ab, weil es dann schwerer ist, ihn wieder zu starten.“

