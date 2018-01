Papst: Chiles Jugend soll sich einmischen wie Jesus

Der Papst hat die Jugend Chiles zu einer aktiven Mitgestaltung des Landes aufgerufen. Von der Skepsis der Erwachsenen sollten sie sich dabei nicht entmutigen lassen, sagte er gestern Abend (Ortszeit) bei einer Begegnung mit jungen Menschen in Chiles Nationalheiligtum Maipu. Der Wallfahrtsort am Rand der Hauptstadt Santiago erinnert an die Unabhängigkeit des Landes vor 200 Jahren. Bei der Fahrt dorthin im Papamobil wurde Franziskus von Tausenden jubelnden und singenden Zuschauern begrüßt.

