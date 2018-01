Das Jubeljahr des Jugendstils

Im Jahr 1918 ist das Wiener Fin de Siecle endgültig zu Ende gegangen: Die Künstler Gustav Klimt, Egon Schiele und Kolo Moser sind im letzten Kriegsjahr gestorben und werden heuer mit umfangreichen Ausstellungen gewürdigt.

Den Anfang macht die Schau „Wien um 1900“ im Leopold Museum, der bekanntesten Anlaufstelle in puncto Jugendstil. Dabei war Wien nicht immer für diese Epoche berühmt. Erst mit der Blockbuster-Schau „Vienna 1900“ im Museum of Modern Art in New York vor 30 Jahren wurde aus der „Sissi“-Stadt die Klimt-Metropole.

