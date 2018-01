Kurz verteidigte in deutscher TV-Show Koalition mit FPÖ

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat gestern während seines Berlin-Besuchs bei einem Auftritt in der ARD-Show „Maischberger“ die Koalition mit der FPÖ verteidigt. Die FPÖ sei bereit, sich an das Koalitionsprogramm zu halten, so Kurz in der Sendung mit dem Titel „Kanzler Kurz: Wunderknabe oder politischer Scharfmacher“.

Dieses habe eine klar proeuropäische Orientierung. Es gebe für ihn auch „rote Linien“. Allerdings gelte das nicht nur „nach rechts“. Es sei in der Vergangenheit in Österreich auch gegen Leute gehetzt worden, die reich seien, sagte er. Das lehne er ebenfalls ab.

Zu Straches Vergangenheit befragt

Kurz wurde auch zur Vergangenheit von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am rechten Rand befragt. Er sprach sich dafür aus, Politikern bei kritischem Hinsehen auch eine Chance zur Weiterentwicklung einzuräumen. Der FPÖ-Chef habe von „Jugendsünden“ gesprochen.

Strache habe zudem immer eingegriffen, wenn es in der jüngeren Vergangenheit problematische Äußerung von FPÖ-Politikern gegeben habe. Auf Kritik der Israelitischen Kultusgemeinde angesprochen, verwies er auf das Regierungsprogramm, das sich „deutlich“ gegen Antisemitismus ausspreche. Er verwies zudem auf das Wahlergebnis, das einen Wunsch nach Veränderung zeige.

Kurz: AfD mit FPÖ nicht zu vergleichen

Dass er etwa in der Frage des Burka-Verbots eine anderen Meinung vertrete also vor einigen Jahren, rechtfertigte er mit einem Verweis auf die Flüchtlingskrise und Probleme mit dem islamischen Extremismus. Auch Maßnahmen wie die Kontrolle von Handys von Flüchtlingen und Migranten verteidigte er. Mit diesen könnte man Reiserouten und falsche Angaben prüfen. Er forderte erneut eine „Umkehr“ in der Asylpolitik.

Für Deutschland hoffe er, dass es bald eine starke Regierung gebe. Dazu, dass die CDU eine Koalition mit der Alternative für Deutschland (AfD) ausschließe, sagte Kurz: „Das ist das gute Recht der CDU.“ Die AfD sei mit der FPÖ nicht zu vergleichen, so Kurz, wobei er allerdings nicht auf inhaltliche Aspekte einging. Die FPÖ habe nämlich gezeigt, dass sie zur Regierungsarbeit bereit sei. Kurz kritisierte auch, dass „ständig ein Rechtsruck herbeigeredet“ werde.

Auch in ZDF-„Morgenmagazin“ Thema

Auch im ZDF-„Morgenmagazin“ verteidigte Kurz seine Koalition mit der FPÖ und die Flüchtlingspolitik der Regierung. Befragt nach seiner Abgrenzung gegenüber Rechtsextremismus verwies Kurz auf das Verbotsgesetz in Österreich. „Die Grenze ist für mich und alle anderen das Strafrecht, darüber hinaus gibt es so was wie Meinungsfreiheit“, so Kurz.

Angesprochen auf seine Ablehnung gegenüber dem EU-Umverteilungsprogramm für Flüchtlinge aus den Hauptankunftsländern Griechenland und Italien sagte Kurz, dass Verteilung Sinn ergebe, jedoch nicht die Lösung des Problems sei. „Wir haben mit großer Mühe 30.000 Menschen verteilt, vielleicht schaffen wir noch 20.000, mir soll das alles recht sein“, so Kurz.

Keinen Sinn sehe er darin, dass Österreich, das im Verhältnis zur Bevölkerung bisher mehr Flüchtlinge als Griechenland und Italien aufgenommen habe, Flüchtlinge aus diesen Ländern übernehme.