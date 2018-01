Gefahr auch durch Glatteis

Das Sturmtief „Friederike“ hält Nordeuropa in Atem. In Deutschland wurden am Donnerstag vielerorts Schulen geschlossen, Amsterdams Flughafen Schiphol warnte vor Ausfällen und Störungen im Flugverkehr. Der deutsche Wetterdienst erwartet Sturmböen bis zu 115 km/h, in Hochlagen bis zu 160 km/h. Glatteis sorgt für zusätzliche Gefahr. Auch in Österreich wird „Friederike“ zu spüren sein.

