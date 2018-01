Verkehrschaos in Deutschland

Seit mehreren Stunden fegt das Tief „Friederike“ über Teile Europas - in Belgien, den Niederlanden und Deutschland sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mittlerweile zum Orkan hochgestuft erreichte „Friederike“ Mitteldeutschland, wo Böen von bis zu 203 km/h gemessen wurden. Am Vormittag kam der Betrieb auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol zwischenzeitlich zum Erliegen, am Nachmittag wurde in ganz Deutschland der Fernverkehr der Bahn eingestellt.

