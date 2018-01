Auto fährt in Spitalscafe: 16 Verletzte

In Mistelbach in Niederösterreich ist heute ein Auto in die Auslagenscheibe eines Kaffeehauses gekracht, das unmittelbar neben dem Eingang des Landesklinikums liegt. 16 Gäste wurden laut Polizei verletzt.

