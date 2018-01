„Fake News“ als weltweites Problem

Europa ist einer Dauer-Propaganda-Attacke Russlands ausgesetzt. Das hat ein Bericht einer EU-Arbeitsgruppe ergeben. Aber auch in den USA ist dieses Problem bekannt und in Frankreich ist jetzt ebenfalls ein prominenter Fall aufgetaucht. Wie umgehen mit diesem Problem? Dazu Liveschaltungen zu unseren Korrespondenten in Washington, Moskau und Brüssel.

Vor der Wahl

In Niederösterreich wird in eineinhalb Wochen gewählt. Welche Chancen haben SPÖ, die Grünen und NEOS im dem Land, in dem die ÖVP seit Jahrzehnten unangefochten regiert?

Sturm und Lawinen

Der Sturm „Friederike“ hält derzeit weite Teile Nordeuropas in Atem. Aber auch in Österreich ist die Situation durch Neuschnee sehr gefährlich.

