Ski alpin: Vonn in Cortina haushohe Favoritin

Nach zwei überlegenen Trainingsbestzeiten startet Lindsey Vonn morgen (10.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) als die große Favoritin in die erste von zwei Abfahrten in Cortina d’Ampezzo.

Die ÖSV-Damen dagegen kamen mit der Tofana nicht auf Anhieb zurecht. Im Rennen werden die Karten jedoch neu gemischt. „Da werden wir dagegenhalten“, sagte Tamara Tippler und gab sich zuversichtlich.

