„Jason King“-Darsteller Peter Wyngarde tot

Schnauzbart, Koteletten und knallbunte Anzüge: Die Figur des Jason King hat maßgeblich den Stil der frühen 70er Jahre geprägt - und zugleich all jene Klischees, die heute über diese Zeit kursieren. Darsteller Peter Wyngarde ist nun in London gestorben. Nach seiner Paraderolle in den Serien „Department S“ und „Jason King“ war er von der Bildfläche verschwunden - auch sein Privatleben hielt er von Anfang an im Verborgenen.

