May und Macron vereinbaren verschärften Grenzschutz

Großbritannien zahlt Frankreich für den Grenzschutz 44,5 Millionen Pfund (etwa 50 Millionen Euro). Das bestätigten Premierministerin Theresa May und der französische Präsident Emmanuel Macron heute nach ihrem Regierungsgipfel in Sandhurst westlich von London.

Reuters/Hannah McKay

Das Geld soll unter anderem für Videoanlagen und Zäune in der Hafenstadt Calais und anderen Orten verwendet werden. Damit soll die Einwanderung von Menschen ohne gültige Papiere über den Ärmelkanal nach Großbritannien verhindert werden.

Macron und May unterschrieben einen neuen Einwanderungsvertrag. Er ergänzt die 15 Jahre alten Vereinbarungen von Le Touquet für die Zusammenarbeit im Kampf gegen Schlepper und illegale Einwanderung. „Wir müssen die Zahl der Menschen, die aus Calais kommen, reduzieren“, sagte May.

Mehr Zusammenarbeit bei Verteidigung und Forschung

Außerdem vereinbarten beide Länder eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Forschung und Terrorbekämpfung. Auch die Chefs der Geheimdienste waren zu dem Treffen angereist. Es war Macrons erster offizieller Besuch in Großbritannien seit Amtsantritt. Der französisch-britische Regierungsgipfel findet alle zwei Jahre statt.

Beide Länder wollen in Verteidigungsfragen einen Rat als Forum schaffen. Großbritannien will Frankreich im Kampf gegen Terrorismus in Afrika unterstützen. Zudem wird die Hilfe für lebensrettende Maßnahmen etwa bei Epidemien und Naturkatastrophen aufgestockt. Paris und London vereinbarten auch eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen künstliche Intelligenz, Raumfahrt und Klimawandel.

Ein Thema des Treffens waren zudem die Beziehungen der beiden Länder nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union Ende März 2019. Nach Schätzungen leben etwa 150.000 Franzosen im Vereinigten Königreich und etwa ebenso viele Briten in Frankreich. Macron sagte, er bedauere den geplanten EU-Austritt der Briten sehr, aber „respektiere die Entscheidung“.