Tausende Reisende gestrandet

Genau zum elften Jahrestag des zerstörerischen Orkans „Kyrill“ ist das Sturmtief „Friederike“ am Donnerstag mit teils verheerender Wucht über Teile Europas gezogen. In den Niederlanden, Belgien und Deutschland forderte der Sturm mehrere Menschenleben - Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Tausende Reisende saßen fest, als die Deutsche Bahn vorsorglich den gesamten Fernverkehr einstellte. Das tatsächliche Ausmaß der Schäden dürfte sich erst in den kommenden Tagen zeigen.

