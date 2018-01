Guterres will neue Untersuchung zu Chemiewaffen in Syrien

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat zur Wiederaufnahme der Untersuchungen von Chemiewaffenangriffen in Syrien aufgerufen. „Der Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg gefährdet die weltweite Tabuisierung dieser Massenvernichtungswaffen“, sagte Guterres gestern in New York bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats.

„Wenn der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien wieder einmal bestätigt wird, dann muss die internationale Gemeinschaft einen angemessenen Weg finden, die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Ohne diesen Weg erlauben wir den ungestraften Einsatz von Chemiewaffen“, sagte Guterres.

Veto Russlands ließ Untersuchungen auslaufen

Zuletzt hatte der Joint Investigative Mechanism (JIM), ein Team der UNO und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW), den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien untersucht. Dessen Mandat war jedoch im vergangenen Jahr abgelaufen, nachdem Russland zweimal sein Veto eingelegt hatte.

Das gegenseitige Vertrauen zwischen den USA und Russland bei diesem Thema nehme „immer weiter ab“, warnte Guterres. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf der internationalen Gemeinschaft bei der Sicherheitsratssitzung am Donnerstag vor, „unbegründete Vorwürfe“ gegen Syrien anzuhäufen.

Syrische Regierung nimmt an Gesprächen in Wien teil

Unterdessen wurde bekannt, dass Vertreter der syrischen Regierung an der neunten Runde der Syrien-Gespräche in Wien am 25. und 26. Jänner teilnehmen werden. Das sagte der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzy Ezzeldin Ramzy, bei einer Pressekonferenz in Damaskus. Außenminister Faisal Mekdad habe ihn über den Plan der Regierung, an dem Treffen kommende Woche teilzunehmen, informiert.

Kneissl darf begrüßen

Die Konferenz werde von der UNO organisiert, FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl werde möglicherweise lediglich die Verhandler beider Seiten begrüßen, sagte Kneissl-Sprecherin Elisabeth Hechenleitner am Rande des Besuchs der Außenministerin in Sofia zur APA.

Gestern wurde bekannt, dass die UNO einen neuen Versuch startet, einer Lösung im Syrien-Konflikt näherzukommen. UNO-Sondervermittler Staffan de Mistura erwartet, dass alle für einen substanziellen Dialog offen seien. Auch die Opposition ist zu dem Treffen geladen. Die achte Runde der Friedensgespräche unter UNO-Schirmherrschaft war Mitte Dezember in Genf gescheitert.