Anklage wegen Folter und Misshandlung

Nach der Befreiung von 13 Geschwistern in Kalifornien hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag Anklage gegen die beiden Eltern erhoben. Sie werden formell der Folter und Kindesmisshandlung beschuldigt - Vorwürfe, die das Ehepaar allesamt abstreitet. Der Staatsanwalt gab im Anschluss an die Anhörung der Eltern aber Einblicke in das qualvolle Leben der Kinder und zeichnete das Bild von geradezu sadistischen Eltern. Die jugendliche Tochter, die schließlich die Polizei alarmieren konnte, dürfte ihre Flucht bereits seit Langem geplant haben.

Lesen Sie mehr …