Papst in Peru gelandet

Papst Franziskus ist gestern am späten Nachmittag (Ortszeit) zu seinem dreitägigen Besuchsprogramm in Peru eingetroffen. Das aus Chile kommende Flugzeug landete um 16.32 Uhr (22.32 Uhr MEZ) auf dem Internationalen Flughafen in Lima. Der Papst wurde von Staatspräsident Pedro Pablo Kuczynski, der Bischofskonferenz und der Regierung des Landes sowie von Tausenden Menschen mit peruanischen Fahnen empfangen. Die Militärmusik spielte die peruanische Hymne, ein Jugendorchester brachte Georg Friedrich Händels „Halleluja“ zur Aufführung.

Mehr dazu in religion.ORF.at