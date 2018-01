Hahn erwartet EU-Erweiterung bis 2025

Für EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn ist die nächste EU-Erweiterung bis 2025 machbar. Serbien und Montenegro seien „zum heutigen Zeitpunkt die am weitesten entwickelten“ Kandidatenländer. Ob sie „tatsächlich dann die ersten sind, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit gesagt werden. Vieles spricht dafür“, sagte Hahn im Interview mit der APA in Brüssel.

Am 6. Februar will Hahn die neue Erweiterungsstrategie der EU-Kommission vorlegen. Unmittelbar danach will er Serbien und Montenegro besuchen. Der EU-Kommissar geht davon aus, dass mit beiden Ländern bis zum Ende der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft im Juni weitere Verhandlungskapitel eröffnet werden.

2025 „nicht erfunden“

Dabei machte Hahn klar, dass er das Zieldatum 2025 „nicht erfunden“ habe. Der Vorteil sei, dass ein konkretes Ziel eine neue Dynamik auslösen könne. Die Strategie solle verdeutlichen, was die Beitrittsländer bis dahin zu erfüllen haben. „Wenn jemand 2025 beitreten will, dann müssen wir mit den Verhandlungen 2023 fertig sein.“ Ein Jahr wird für die Ratifizierung des EU-Beitrittsvertrags veranschlagt.

Zu den „Hausaufgaben“ der EU-Kandidatenländer zählt Hahn zuerst die Frage, „wie Rechtsstaatlichkeit gelebt wird“. Als zweite Bedingung betonte er: „Wir werden sicher nicht irgendein Land aufnehmen, das noch mit Nachbarn irgendwelche offenen Fragen hat.“ Grenzkonflikte wie zwischen den beiden EU-Mitgliedsstaaten Slowenien und Kroatien soll es innerhalb der Union künftig nicht mehr geben.

„Natürlich muss Serbien die Situation mit dem Kosovo klären“, sagte Hahn. Aber auch zwischen Serbien und Kroatien, Montenegro und dem Kosovo, Albanien und Griechenland gebe es noch offene Fragen. Wichtig sei auch, dass europäische Werte von den Beitrittsländern gelebt würden. Die Ermordung des kosovarischen Serbenführers Oliver Ivanovic zeigt für den EU-Kommissar „insgesamt die Fragilität in der Region“.