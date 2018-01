Zweite Anbotsfrist für Niki endet

Heute endet die zweite Angebotsfrist für die insolvente Fluglinie Niki im Rahmen des neuen Hauptverfahrens am Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich. Auch die britisch-spanische IAG/Vueling, die am 29. Dezember schon den Kauf von Niki-Assets unterschrieben hatte, musste sich nochmals anstellen. Eine entscheidende Gläubigerausschusssitzung ist am 22. Jänner.

Für Angebote zugelassen wurden neben IAG/Vueling auch die anderen letzten Bieter vom vorläufigen Insolvenzverfahren in Berlin. Airlinegründer Niki Lauda hat ebenfalls wieder aufgezeigt. Im Bieterfahren vom Dezember waren auch TUI und Thomas Cook/Condor. Ryanair hat erst diese Woche Interesse an verbleibenden Niki-Teilen bekundet. Die Lufthansa hatte schon vor vielen Wochen ihre monatelang verfolgten Kaufabsichten zurückgezogen.

Hauptverfahren derzeit nur in Österreich

Das Landgericht Berlin hatte Anfang Jänner entschieden, dass die internationale Zuständigkeit nicht in Deutschland, sondern in Österreich liegt. Eine dagegen erhobene Beschwerde schiebe die Unwirksamkeit des deutschen Insolvenzverfahrens nicht auf, heißt es im österreichischen Konkursbeschluss.

Es sei allein die (im österreichischen Verfahren bestellte, Anm.) Insolvenzverwalterin Ulla Reisch zur Vertretung der Masse legitimiert. Die österreichischen und deutschen Masseverwalter haben aber in dieser ungewöhnlichen Streitlage zuletzt Kooperation angekündigt.