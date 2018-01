Steiermark: Autolenker Tage nach Unfall tot aufgefunden

Ein Autofahrer ist gestern Abend in Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung tot aufgefunden worden. Der 82-Jährige war mit seinem Pkw - laut Polizei wahrscheinlich schon am Dienstag - rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

