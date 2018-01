Serbien kritisiert Nichteinbindung bei Mordermittlung

Serbiens Behörden haben die Entscheidung des Kosovo heftig kritisiert, dass serbische Ermittler nicht in die Bemühungen um die Aufklärung des Mordanschlags auf Oliver Ivanovic eingebunden werden.

Prishtina lehne die Zusammenarbeit ab, um zu verhindern, dass die Motive, Täter und Auftraggeber entdeckt würden, so Serbiens Innenminister Nebojsa Stefanovic.

Der kosovarische Premier Ramush Haradinaj hatte erklärt, dass für die Untersuchung des Mordangriffs auf den serbischen Politiker nur kosovarische Ermittler zuständig seien. Ein Austausch von Informationen mit serbischen Behörden wäre allerdings willkommen. Belgrad hatte nach dem Mord Ivanovics von der EU-Rechtsstaatsmission EULEX und der UNMIK gefordert, an den Ermittlungen teilzunehmen.

Identität des Wagenbesitzers bekannt

Die Polizei im Kosovo ließ unterdessen wissen, dass die Identität jener Person festgestellt worden sei, die 2017 den Wagen gekauft habe, aus dem Ivanovic Dienstagfrüh vor Büroräumen seiner Partei in Nordmitrovica erschossen worden war. Es würde sich um eine Person handeln, die sich in Serbien aufhalte, hieß es. Auch habe sich der Wagen zwischen 2009 und 2017 im Besitz von Personen in Serbien befunden.

Der Polizeisprecher in Nordmitrovica, Besim Hoti, konnte allerdings nicht sagen, ob es sich um Serben oder Albaner gehandelt habe. Der Opel Astra war laut früheren Polizeiangaben 1994 von einem Österreicher serbischer Abstammung gekauft worden, der allerdings vor geraumer Zeit gestorben war.