Islamisches Banking mit Wachstumschancen

Islamkonforme Bankgeschäfte haben nach Einschätzung aus der Finanzbranche in Deutschland gute Wachstumschancen. Das Besondere daran ist, dass nicht in die Rüstungsindustrie, Glücksspiel, Alkohol und Tabak investiert wird. In Österreich startete 2016 die erste österreichische Bank mit Islamic Banking.

