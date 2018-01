Ski alpin: Österreicher greifen in Kitz-Super-G an

Mit dem Super-G auf verkürzter Strecke wird das Hahnenkamm-Wochenende heute (13.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) eröffnet. Österreichs Herren um Vorjahressieger Matthias Mayer gehen mit berechtigten Hoffnungen auf zumindest einen Spitzenplatz ins Rennen. Sechs von neun möglichen Podestplätzen gingen in dieser Saison an die Österreicher. Den bisher einzigen Sieg holte Vincent Kriechmayr in Beaver Creek, der zweite Streich des ÖSV-Teams könnte nun in Kitzbühel folgen.

