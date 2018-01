„Cry Baby“: Janis Joplin wäre 75

Heute wäre die legendäre Rock- und Bluessängerin Janis Joplin 75 Jahre alt geworden. Sie starb 1970 an einer Überdosis Heroin. Joplin war einer von vier Stars, die zwischen zwischen Juli 1969 und Juli 1971 ihr Leben ließen - allesamt erst 27 Jahre alt.

APA/dpa

Weil sie einen exzessiven bis selbstzerstörerischen Lebensstil pflegten, war bald vom „Club 27“ der Promi-Opfer von „Sex & Drugs & Rock’n’Roll“ die Rede. Außer Joplin gehörten dem Club auch Brian Jones (Rolling Stones), Jimi Hendrix und Jim Morrison (The Doors) an.

Ikone der Hippiekultur

Joplin wurde zur Ikone der Hippiekultur und - ob berechtigt oder nicht - mit ihrem auf und neben der Bühne zur Schau gestellten Selbstbewusstsein zu einer frühen feministischen Leitfigur. In ihrer Bedeutung für den Sixties-Mythos rangiere sie direkt hinter Bob Dylan, urteilte wenige Jahre nach ihrem Drogentod am 4. Oktober 1970 das US-Magazin „Rolling Stone“.

In der Kindheit und Jugend erlebte das in eine typische texanische Mittelschichtfamilie geborene, von vielen wegen ihres Aussehens drangsalierte Mädchen dauerhaft prägende Schmähungen. Zu ihrem Vorbild wurde damals Bessie Smith - die ebenfalls für ihren exzessiven Lebensstil bekannt war.

Größter Erfolg ihrer Musik erst nach dem Tod

Mit 18 ging Joplin nach Kalifornien, um in der aufblühenden Gegenkultur Sängerin zu werden. 1966 wurde sie für die Band Big Brother And The Holding Company als Frontfrau angeheuert - und schlug voll ein, mit einem tollen Auftritt beim Monterey Pop Festival 1967, einem starken Debütalbum und dem noch besseren Nachfolger „Cheap Thrills“. Der Rest ihrer kurzen Karriere verlief wie bei so vielen früh verglühten Rockhelden. Bandprojekte scheiterten, Liebesbeziehungen endeten im Chaos, die Sucht forderte Tribut.

APA/AP

Das Album „Pearl“ erschien dann - inklusive dem von Kris Kristofferson für Joplin geschriebenen Welthit „Me And Bobby McGee“ - im Februar 1971, wenige Monate nach ihrem Tod. Es führte wochenlang die US-Charts an und gilt als eine der besten Platten aller Zeiten. Joplins Tod an einer Überdosis Heroin gilt als besonders tragisch, weil sie ihre Drogensucht eigentlich bereits eine zeitlang hinter sich hatte und in einer stabilen Beziehung stand.