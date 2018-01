Zersplitterte Kompetenzen

Seit Jahren wird am Ausbau der flächendeckenden Tagesbetreuung für Schüler gearbeitet. Nun hat sich der Rechnungshof (RH) des Themas angenommen und viele Mängel geortet. Kritisiert wird in dem am Freitag veröffentlichten Bericht unter anderem, dass es trotz Reformen einen Kompetenzdschungel bei Zuständigkeit und Finanzierung der Tagesbetreuung gebe. Dieser führe unter anderem zu großen Unterschieden bei den Elternbeiträgen. Auch die Ferienbetreuung bleibt weiter ein „essenzielles Problemfeld“.

