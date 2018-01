Trump nennt Abtreibungsgegner „Bewegung der Liebe“

US-Präsident Donald Trump hat Tausenden Abtreibungsgegnern in Washington den Rücken gestärkt. Er wandte sich heute in einer Rede im Rosengarten des Weißen Hauses an Demonstranten, die sich auf der National Mall versammelt hatten. Ihre Bewegung sei eine Bewegung, die aus Liebe geboren sei, erklärte Trump.

„Ihr liebt eure Familien, ihr liebt eure Nachbarn und ihr liebt jedes Kind - geboren und ungeboren - weil ihr daran glaubt, dass jedes Leben heilig und jedes Kind ein kostbares Geschenk von Gott ist.“

Rede live übertragen

Trumps Rede wurde live auf der Kundgebung des „March for Life“ („Marsch für das Leben“) übertragen. Es war das erste Mal, dass ein Präsident auf diese Weise zu den Demonstranten sprach. Frühere republikanische Amtsinhaber sprachen telefonisch zu den Demonstranten. Der „March for Life“ findet seit 1974 jährlich statt.

Haltung geändert

Trump hat sich in der Vergangenheit lange dafür ausgesprochen, die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch den Frauen zu überlassen. Das ist unter vielen Republikanern eine unpopuläre Meinung. Während des Wahlkampfes änderte Trump seine Haltung und erklärte, er trete für den Schutz des ungeborenen Lebens ein. Er kündigte heute an, eine für das Abtreibungsrecht wichtige Grundsatzentscheidung neu aufzurollen.