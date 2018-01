Ski alpin: Showdown in der Streif-Abfahrt

Vier Jahre nach dem Triumph von Hannes Reichelt gehen die ÖSV-Herren in Kitzbühel auf den nächsten Erfolg in der Abfahrt los. „Auf die Streif freuen sich einfach alle, es ist die schärfste Abfahrt auf der Welt“, sagte Cheftrainer Andreas Puelacher vor dem heutigen Showdown (11.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream), bei dem sich neben Reichelt vor allem Matthias Mayer gute Chancen auf eine Überraschung ausrechnet. Doch das Feld der Favoriten ist groß.

